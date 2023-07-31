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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Отбросило из кухни в коридор: жительница разрушенного дома рассказала о ракетном ударе по Кривому Рогу

Обстріл Кривого рогу 31.07.23
Фото: Факти ICTV

Утром 31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу двумя ракетами баллистического типа. Одна попала в учебное заведение, другая – в многоэтажку.

Людмила живет в квартире на четвертом этаже, соседнего подъезда, куда прилетела ракета. При ударе она находилась на кухне – снимала показатели с газового счетчика.

– Меня отбросило так, что я очутилась в коридоре. Я ничего не поняла. А потом посмотрела я вся раненая. Потом вернулась, а все окна, все двери – все выбито, – вспоминает Людмила.

В настоящее время на местах прилетов работают правоохранители, медики и спасатели. Они разбирают завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.

По предварительным данным в результате ракетной атаки один человек погиб, еще десять местных жителей получили ранения.

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Кривой Рог, Ракетные удары России, ракетний удар
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