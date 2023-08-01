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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Потеряла своих и хотела украсть детей знакомой: на Прикарпатье женщина ударила 12-летнюю девочку топором

Потеряла своих и хотела украсть детей знакомой: на Прикарпатье женщина ударила 12-летнюю девочку топором
Фото: Нацполиция

На Прикарпатье женщина нанесла телесные повреждения 12-летней девочке обухом топора и похитила двух ее малолетних сестер.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

— Фигурантка гостила у заявительницы. Воспользовавшись отсутствием многодетной матери, женщина совершила конфликт со старшей дочерью, а двух младших похитила. Сотрудники ювенальной превенции буквально за два часа нашли злоумышленницу и малолетних, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на линию 102 поступило сообщение от 38-летней женщины, которая временно проживает в Надворнянском районе. Заявительница сообщила, что знакомая, которая приехала к ней погостить, воспользовавшись ее отсутствием дома, нанесла телесные повреждения ее старшей 12-летней дочери обухом топора. Кроме этого она забрала двух малолетних детей и ушла в неизвестном направлении.

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поліція

Полицейские выяснили, что фигурантка с похищенными детьми пыталась покинуть область. Впрочем ей это не удалось.
Вскоре правоохранители нашли ее вблизи центра Ивано-Франковска.

Потеряла своих и хотела украсть детей знакомой: на Прикарпатье женщина ударила 12-летнюю девочку топором
Потеряла своих и хотела украсть детей знакомой: на Прикарпатье женщина ударила 12-летнюю девочку топором
Потеряла своих и хотела украсть детей знакомой: на Прикарпатье женщина ударила 12-летнюю девочку топором
Потеряла своих и хотела украсть детей знакомой: на Прикарпатье женщина ударила 12-летнюю девочку топором

Младенца и 3-летнюю девочку полицейские сразу отвезли в Ивано-Франковскую ОДКБ. В медицинское учреждение также транспортировали 12-летнюю потерпевшую. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

41-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявили ей о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 146 УК Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

Впоследствии, как пишет издание Галка, выяснилось, что похитительница приехала из Киева и она потеряла двух собственных детей:

— Она родила двух детей. Старший ребенок умер. Младшую, согласно решению суда, отобрали без лишения родительских прав. Мальчик 2015 года рождения проживает сейчас с бабушкой, — говорит Алла Бойчук.

По данным следствия, фигурантка пыталась вывезти обоих детей на восток Украины, но ее не пустили в поезд.

— Женщина была на железнодорожном вокзале. Пыталась сесть в поезд в направлении восточных областей Украины. Ей не разрешили поехать, так как у нее не было ни билета, ни документов, — рассказала Бойчук.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

Источник: Нацполиция
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