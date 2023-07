За 9 дней Россия обстрелами портов уничтожила примерно 180 тыс. тонн зерна — МИД

Российская Федерация после выхода из зернового соглашения за первые девять дней уничтожила примерно 180 тыс. тонн зерновых культур.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

За первые девять дней после выхода россияне повредили также 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

— Мы должны остановить российские голодные игры и обеспечить глобальную продовольственную безопасность немедленно, — отметили в МИД.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling #Ukrainian port cities and grain warehouses.

Here is what they’ve done during the first 9 days.

We must stop #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 31, 2023