За 9 дней Россия обстрелами портов уничтожила примерно 180 тыс. тонн зерна — МИД

Российская Федерация после выхода из зернового соглашения за первые девять дней уничтожила примерно 180 тыс. тонн зерновых культур.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

— После выхода из зернового соглашения Россия совершила очередную серию военных преступлений, обстреляв украинские портовые города и зерновые склады, — резюмировали в ведомстве.

За первые девять дней после выхода россияне повредили также 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

— Мы должны остановить российские голодные игры и обеспечить глобальную продовольственную безопасность немедленно, — отметили в МИД.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling #Ukrainian port cities and grain warehouses. Here is what they’ve done during the first 9 days. We must stop #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 31, 2023

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершается 17 июля. После выхода из зерновой сделки РФ усилила атаки по Югу Украины, в частности, портовой инфраструктуре Одесской области.

Россия ударила по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, уничтожив десятки тонн зерна. 21 июля РФ нанесла удар по зернохранилищу в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. А в ночь на 24 июля войска РФ атаковали Shahed портовую инфраструктуру Дуная.

Ночью 27 июля российские военные ударили ракетами Калибр по Одесской области. Попадания были и в портовую инфраструктуру.

Фото: ОК Юг

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