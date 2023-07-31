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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

За 9 дней Россия обстрелами портов уничтожила примерно 180 тыс. тонн зерна — МИД

росіяни вдарили по порту в контейнери із зерном

Российская Федерация после выхода из зернового соглашения за первые девять дней уничтожила примерно 180 тыс. тонн зерновых культур.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

— После выхода из зернового соглашения Россия совершила очередную серию военных преступлений, обстреляв украинские портовые города и зерновые склады, — резюмировали в ведомстве.

За первые девять дней после выхода россияне повредили также 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

— Мы должны остановить российские голодные игры и обеспечить глобальную продовольственную безопасность немедленно, — отметили в МИД.

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершается 17 июля. После выхода из зерновой сделки РФ усилила атаки по Югу Украины, в частности, портовой инфраструктуре Одесской области.

Россия ударила по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, уничтожив десятки тонн зерна. 21 июля РФ нанесла удар по зернохранилищу в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. А в ночь на 24 июля войска РФ атаковали Shahed портовую инфраструктуру Дуная.

Ночью 27 июля российские военные ударили ракетами Калибр по Одесской области. Попадания были и в портовую инфраструктуру.

Фото: ОК Юг

Война в Украине, Зерно, МЗС України, Ракетные удары России, Росія, Черноморская зерновая инициатива
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