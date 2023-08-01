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Беларусь договаривается с Ираном о производстве дронов Shahed на своей территории — ISW

Беларусь договаривается с Ираном о производстве дронов Shahed на своей территории — ISW
Фото: Getty Images

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим иранским коллегой бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год.

Отмечается, что Аштиани на посту министра обороны Ирана отвечает прежде всего за переговоры по купле-продаже военной техники, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопросы поставок вооружений во время своей встречи.

Кроме того, в ISW считают, что Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение о производстве иранских дронов Shahed на своей территории.

Ранее в СМИ сообщали, что Россия с помощью Ирана строит завод БПЛА, который может значительно повлиять на войну против Украины.

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Беларусь договаривается с Ираном о производстве дронов Shahed на своей территории — ISW

Источник: ISW
Иран, Беларусь, Война в Украине, Дрони, Росія
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