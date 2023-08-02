Данилов подверг критике статью Politico о планах Украины на случай смерти Зеленского

Украина не строит планов на случай смерти президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Он назвал содержание материала американского издания Politico “полной чушью” и подчеркнул, что во время войны Украине не нужны такие “информационные вбросы”.

— Хочу заметить, что даже должности людей, которые определены в этой статье, эти журналисты, к сожалению, вообще не понимают, о чем идет речь. Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который выполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать, но мы можем догадываться, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская власть знает, “как надо делать”, опираясь на Конституцию и закон.

— Но делать такие информационные вбросы, которые делают некоторые представители из нашей страны, общаясь с ними (журналистами из Politico, — Ред.) и предоставляя абсолютно не валидированную информацию — это вопрос, — сказал он.

Напомним, в материале Politico говорилось о том, что официальный Киев имеет план на случай гибели президента Владимира Зеленского. В издании отметили, что согласно Конституции Украины, в случае невозможности президентом выполнять свои обязанности функции главы государства перейдут к спикеру Верховной Рады, которым сейчас является Руслан Стефанчук. В то же время издание указывает, что Стефанчук не пользуется особо высоким доверием среди украинцев.

Вместе с тем, издание писало, что управлять государством в случае смерти Владимира Зеленского будет коллективное правительство, в которое войдут глава Офиса президента, ВРУ, Кабмина, глава МИД и Минобороны.

В начале полномасштабного вторжения России, как говорил и Владимир Зеленский, и другие украинские чиновники, в отношении действующего президента Украины было совершено несколько попыток покушения, в частности попытку штурма Офиса президента.

Уже в конце мая 2022 года Владимир Зеленский говорил, что украинской властью были предусмотрены различные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны, в том числе и президента. По его словам, в случае убийства главы государства, “согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством”, а правительство должно быть разделено на две части, “чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов”.

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