Очень добрая, светлая и жизнерадостная девочка: что известно о погибшей семье в Кривом Роге

Сегодня, 1 августа, в Кривом Роге объявлен день траура. Накануне Россия нанесла ракетный удар по городу, в результате чего погибли шесть человек, еще 75 ранены.

Атака РФ унесла жизни, в частности, мамы и дочери — Натальи и десятилетней Даши.

Соседка погибших Татьяна рассказала Украинской правде о Даше, с которой дружила ее дочь Мелания.

— Моя дочь Мелания и Даша были лучшими подругами. Мы жили в одном доме, девочки ходили в одну школу. Даша — в 4 класс, а Мелания — в 6-й, — сказала она.

По словам Татьяны, до полномасштабного вторжения РФ девочки вместе ходили в школу и домой, посещали танцевальную студию, а потом записались на воздушную гимнастику. Дети также любили вместе рисовать и играть, ходили друг к другу в гости.

— Даша очень добрая, светлая девочка. Всегда была веселая и жизнерадостная. Очень хорошо воспитана. Я просто не верю, что так все произошло, — говорит женщина.

По ее словам, после информации о гибели Даши Мелания не могла успокоиться.

Соседка Татьяна также рассказала, что мама Даши Наталья работала бухгалтером и много времени посвящала воспитанию дочери.

Утром 31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу двумя ракетами баллистического типа. Одна попала в учебное заведение, другая – в многоэтажку.

Фото: Tania Piatkovska

Источник : Украинская правда

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