Не только символическое значение. Удары по РФ снижают способность Кремля вести войну — NYT

Атаки беспилотников на Москву и другие регионы РФ уменьшают потенциал Кремля вести войну против Украины.

Об этом пишет The New York Times.

В издании напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что “постепенно война возвращается на территорию России — к ее символическим центрам и военным базам, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс”.

NYT отмечает, что целями атак на территории России являются военные объекты, которые помогают агрессору вести войну.

— Атаки Украины на Россию — это больше чем просто символическое возмездие… и они могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева, направленных на ослабление способности Кремля вести войну. Они могут заставить российских военных стратегов принимать сложные решения о том, как развернуть ресурсы, и углубить и без того глубокие разногласия в российском командовании, — указывают военные аналитики.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что удары по России следует рассматривать в контексте контрнаступления Украины по возвращению оккупированных земель на Юге и Востоке страны.

По его словам, единственное преимущество россиян — это масса, нейтрализовать которую можно, если уничтожить, ухудшить или нарушить работу штаб-квартир и логистики.

— Удары по России создают проблемы с расстановкой приоритетов для российского высшего командования. Каждый раз, когда в центре Москвы взрывается беспилотник, растет неопределенность относительно того, куда Украина нанесет следующий удар, — сказал Ходжес.

В ночь на 1 августа Москву и Московскую область снова якобы атаковали три беспилотника, дрон попал в ту же башню Москва-Сити, что и несколько дней назад.

Источник : NYT

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