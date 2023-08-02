Оккупанты почувствуют последствия нашей работы: Зеленский о докладах руководителей Сил обороны
Российские оккупанты серьезно почувствуют последствия работы представителей Сил обороны и безопасности Украины.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.
Сегодня глава государства заслушал доклады руководителя СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко по ликвидации последствий ударов РФ по украинским городам.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об общей ситуации в обороне, генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский сосредоточились на конкретных направлениях фронта.
— Командующий Воздушными силами Олещук доложил о результатах применения противовоздушной обороны. Постоянно, в ежедневном режиме работаем с партнерами по усилению нашего воздушного щита — шаг за шагом добавляем защиты. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова — оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют, — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, вскоре состоится ряд международных мероприятий, эта неделя будет важной для Украины и нашей внешней политики.
— Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины — без всякого исключения. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей, — добавил президент.