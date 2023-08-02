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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Оккупанты почувствуют последствия нашей работы: Зеленский о докладах руководителей Сил обороны

Зеленський
Фото: Офис президента

Российские оккупанты серьезно почувствуют последствия работы представителей Сил обороны и безопасности Украины.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Сегодня глава государства заслушал доклады руководителя СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко по ликвидации последствий ударов РФ по украинским городам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об общей ситуации в обороне, генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский сосредоточились на конкретных направлениях фронта.

— Командующий Воздушными силами Олещук доложил о результатах применения противовоздушной обороны. Постоянно, в ежедневном режиме работаем с партнерами по усилению нашего воздушного щита — шаг за шагом добавляем защиты. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова — оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют, — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, вскоре состоится ряд международных мероприятий, эта неделя будет важной для Украины и нашей внешней политики.

— Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины — без всякого исключения. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей, — добавил президент.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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