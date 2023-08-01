Россия сконцентрировала людей, технику и штурмует, чтобы не дать ВСУ наступать на Востоке — Маляр

На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях Россия сконцентрировала людей, технику и штурмует с целью не дать ВСУ наступать на Восточном направлении. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские атаки.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.

— На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное — это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей, — написала Маляр.

К слову, ранее военный эксперт заявил, что РФ понимает, что первым упадет южный плацдарм, поэтому перетягивает резервы на Восток.

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