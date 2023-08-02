Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать свое оружие против России — Данилов

Олексій Данілов

Украина будет уничтожать врагов государства там, где посчитает нужным, и представителям российской власти в Москве не следует думать, что война будет происходить только на украинских территориях.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое изготавливается украинскими предприятиями.

— То ли Москва, то ли Санкт-Петербург. Это наше дело действовать так, как мы считаем необходимым. Нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, то так не будет, — сказал он.

Алексей Данилов говорит, что очередной взрыв в российском бизнес-центре Москва-Сити, является проявлением “войны символов”.

— Был крейсер Москва, сейчас Москва-Сити. Все, что связано с Москвой, городом, откуда вся эта мерзость принимает решение об убийстве наших граждан… она должна просто прекратить существование в том виде, в котором она есть, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО говорит, что Украина будет находить предателей нашего государства и лиц, которые принесли на украинскую территорию войну. Включая представителей крупного бизнеса, которые бежали из Украины, так и бывших представителей власти Виктора Януковича.

Читайте также
Вторая серия: БпЛА попал в ту же башню Москва-Сити, что и два дня назад
Удар БпЛА по Москва-Сіті 1 серпня 2023

Фото: СНБО

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Москва, Алексей Данилов, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинских военнопленных, которых РФ передала Венгрии, запугивали: СМИ узнали подробности
Полон
5 ракет HIMARS – пять попаданий: ВСУ ударили по оккупантам на острове Джарылгач
Удар по військах РФ - острів Джарилгач
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Россия сконцентрировала людей, технику и штурмует, чтобы не дать ВСУ наступать на Востоке — Маляр
український військовий, війна в Україні
Первая из стран ЕС: Исландия официально закрыла посольство в России
посольство Ісландії в Росії
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Зерно, война и ЧВК Вагнера: как Путин хочет вернуть влияние РФ через подкуп Африки
Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать свое оружие против России — Данилов
Хорошо, что остались фото с папой: история семьи погибшего защитника
Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать свое оружие против России — Данилов
Искусственные гаубицы и Хаймарсы: как украинские умельцы водят за нос врага
Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать свое оружие против России — Данилов
Выживают каждую минуту: правозащитница рассказала, что переживают женщины в плену и как им помочь
психолог
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь