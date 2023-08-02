Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать свое оружие против России — Данилов

Украина будет уничтожать врагов государства там, где посчитает нужным, и представителям российской власти в Москве не следует думать, что война будет происходить только на украинских территориях.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украина не будет ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое изготавливается украинскими предприятиями.

— То ли Москва, то ли Санкт-Петербург. Это наше дело действовать так, как мы считаем необходимым. Нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, то так не будет, — сказал он.

Алексей Данилов говорит, что очередной взрыв в российском бизнес-центре Москва-Сити, является проявлением “войны символов”.

— Был крейсер Москва, сейчас Москва-Сити. Все, что связано с Москвой, городом, откуда вся эта мерзость принимает решение об убийстве наших граждан… она должна просто прекратить существование в том виде, в котором она есть, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО говорит, что Украина будет находить предателей нашего государства и лиц, которые принесли на украинскую территорию войну. Включая представителей крупного бизнеса, которые бежали из Украины, так и бывших представителей власти Виктора Януковича.

Фото: СНБО

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