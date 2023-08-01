Украинских военнопленных, которых РФ передала Венгрии, запугивали: СМИ узнали подробности

Украинских военнопленных, которых Россия вывезла в Венгрию, запугивали наказанием в Украине и склоняли к принятию венгерского гражданства.

Об этом говорится в материалах Kyiv Independent и Радио Свобода.

Собеседники журналистов в дипломатических кругах рассказали, что в Венгрии украинских военных убеждали, что им лучше не возвращаться в Украину, потому что им якобы грозит немедленное возвращение на фронт или суд за “дезертирство”.

Также один собеседник сказал, что пленных якобы поощряли принять гражданство Венгрии.

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, украинская сторона располагает информацией, что пленных “подвергали психологическому давлению и они получали искаженную информацию”.

Как отмечает Kyiv Independent, Николенко и представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в своих комментариях избегали конкретики в том, были ли те, кто давил на пленных, непосредственными представителями венгерских властей.

СМИ выяснили, что у переданных в Венгрию военнопленных 19-23 лет были фамилии венгерского происхождения, но только один владел венгерским и имел двойное гражданство.

Они попали в плен под Купянском и находились в лагере, о котором украинская сторона практически не имела информации.

Один из анонимных собеседников заявил, что пленных привезли из РФ в Венгрию якобы транзитом через Турцию, но не сказал, как именно. Украинские чиновники отказались от комментариев по этому вопросу.

6 из 11 украинских военнопленных, которых Россия отдала Венгрии, “до сих пор на территории ЕС, вероятно в Венгрии”, а 5 вернулись в Украину.

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