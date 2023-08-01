Убийство Вербицкого и Веремия: ГБР завершило расследование в отношении трех титушек

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех титушек, причастных к убийству активиста Юрия Вербицкого и журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства.

Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих и нанесение им телесных повреждений.

Один из фигурантов обвиняется в коллаборационистской деятельности.

Речь идет о бывшем вице-президенте Донецкой федерации бокса, который принял предложение оккупантов и стал “почетным президентом федерации бокса” “ДНР”.

— Он активно продвигал в информационном пространстве нарративы страны-агрессора. Коллаборационист причастен к созданию этнической частной военной компании, которая сформирована в РФ после начала полномасштабного вторжения и сейчас воюет против Украины, — сообщили в ГБР.

Двое других фигурантов также скрываются от украинского правосудия на территории России.

В рамках специального досудебного расследования фигурантам инкриминируется совершение уголовных преступлений, в частности по статьям умышленного убийства, коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Обвинительные акты уже направлены в суд.

В ГБР сообщили, что расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах, продолжается.

На сегодня в суд направлены 13 обвинительных актов в отношении 25 гражданских лиц, в отношении 18 из которых по специальной (заочной) процедуре. 5 лицам суд вынес обвинительные приговоры.

Напомним, 21 января 2014 года ативистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого титушки похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева.

После пыток их оставили в лесу, Вербицкий от полученных травм скончался. Его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

Журналист газеты Вести Вячеслав Веремий умер 19 февраля 2014 года в больнице скорой помощи.

Возвращаясь вместе с коллегой на такси домой, был остановлен и избит титушками в Киеве. Журналист получил огнестрельное ранение в грудь, смерть наступила из-за потери крови и ранения, несовместимые с жизнью.

Источник : ГБР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.