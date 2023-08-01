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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены еще полтысячи оккупантов и два вражеских средства ПВО: потери РФ на 1 августа

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили полтысячи российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.

Потери РФ на 1 августа 2023

  • личного состава – около 246 690 (+500),
  • танков ‒ 4 216 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8 205 (+17),
  • артиллерийских систем – 4 839 (+23),
  • реактивных систем залпового огня – 699,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 462 (+2),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 311,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 027 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1 347,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 324 (+32),
  • специальной техники – 718 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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