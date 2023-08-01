Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожены еще полтысячи оккупантов и два вражеских средства ПВО: потери РФ на 1 августа
За сутки украинские защитники уничтожили полтысячи российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.
Потери РФ на 1 августа 2023
- личного состава – около 246 690 (+500),
- танков ‒ 4 216 (+5),
- боевых бронированных машин – 8 205 (+17),
- артиллерийских систем – 4 839 (+23),
- реактивных систем залпового огня – 699,
- средств противовоздушной обороны ‒ 462 (+2),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 027 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1 347,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 324 (+32),
- специальной техники – 718 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 524-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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