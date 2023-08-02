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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Плотность минирования россиян достигает до четырех мин на 1 м² — эксперт о препятствиях для ВСУ

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что недостаточное количество вооружения и техники, а также огромное количество минирований участков фронта усложняют украинское контрнаступление.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, украинское общество было “очень перегрето” настроениями, которые царили в марте-мае, что украинская армия мощными силами перейдет в контрнаступление и освободит почти всю территорию нашей страны.

— Нам об этом говорили немало должностных лиц, военных экспертов и других лидеров общественных мнений, которые были абсолютно убеждены в этом. И у меня, я думаю, что такие надежды были. Но оказалось, что украинская армия получила не то количество вооружения и военной техники, чтобы нам можно было такие планы реализовать. Враг 9 месяцев не тратил зря, чтобы создать мощные линии обороны и защитных сооружений на разных участках фронта, — отметил эксперт.

Селезнев добавил, что на некоторых участках фронта глубина минирования составляет до 23 км.

— Это невероятная величина по объемам и по плотности минирования, которая до четырех мин на 1 м². Только представьте сколько работы пришлось реализовать нашим инженерно-саперным подразделениям, чтобы сделать хотя бы проходы в тех же минных полях, — указывает он.

Тем не менее, отмечает эксперт, украинская армия имеет возможности продвигаться вперед. Он говорит, что это “не дерзкие бездумные лобовые штурмы”, это абсолютно рациональная тщательно спланированная военная операция.

При таких условиях делать прогнозы, куда именно выйдут украинские подразделения до завершения этого лета — крайне трудно, потому что враг имеет ресурсы и мощно сопротивляется нашему контрнаступлению, считает Селезнев.

Но в любом случае, он добавляет, что ключевая миссия, которая сейчас возлагается на украинские Силы обороны и они их успешно реализуют — это уничтожение вражеского военного потенциала.

Речь идет о вражеских складах боеприпасов, местах сосредоточения военной техники, местах расположения личного состава, которые превращаются в пепел. А также о командных пунктах управления и связи врага. Это крайне важно, потому что чем больше потерь враг понесет, тем меньшими ресурсами он будет управлять.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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