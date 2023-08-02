Соединенные Штаты готовят для ВСУ новый пакет поддержки — СМИ

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом пишет Politico.

Пентагон ожидает, что о следующем транше объявят уже в начале следующей недели.

Издание отмечает, что украинские силы с нетерпением ждут прибытия основного боевого танка Abrams, который может появиться на поле боя в начале сентября и помочь прорвать оборонительные рубежи России.

В то же время чиновники Минобороны США считают, что контрнаступление Сил обороны Украины продлится по крайней мере до осени, а возможно, и до зимы.

25 июля Соединенные Штаты Америки объявили о выделении новой военной помощи для Украины на $400 млн. В пакет среди прочего входят дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS.

Фото: DOD

Источник : Politico

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