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Соединенные Штаты готовят для ВСУ новый пакет поддержки — СМИ
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом пишет Politico.
Пентагон ожидает, что о следующем транше объявят уже в начале следующей недели.
Издание отмечает, что украинские силы с нетерпением ждут прибытия основного боевого танка Abrams, который может появиться на поле боя в начале сентября и помочь прорвать оборонительные рубежи России.
В то же время чиновники Минобороны США считают, что контрнаступление Сил обороны Украины продлится по крайней мере до осени, а возможно, и до зимы.
25 июля Соединенные Штаты Америки объявили о выделении новой военной помощи для Украины на $400 млн. В пакет среди прочего входят дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS.
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Фото: DOD
Источник: Politico
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