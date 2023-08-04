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90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Большинство мужского населения Украины рано или поздно будет воевать.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Віддушивдушу высказал доброволец, военный с международным опытом Денис Квебек.

— Сейчас ответственность за ситуацию в стране — на каждом из мужчин. Привлечение той категории мужчин, которые до сих пор не вовлечены в войну, это лишь вопрос времени, — говорит доброволец.

Он считает, что 90% мужского населения Украины должно быть готовым к тому, что будет принимать прямое участие в войне.

— Они не смогут отпетлять… Они должны быть готовы. Сколько из них действительно попадет на фронт — вопрос времени и хода боевых действий. Но то, что весомая часть до сих пор не участвует — она будет участвовать. Это факт. Потому что с той стороны постоянно идут наборы для участия в боевых действиях, и не понятно, какой формат боевых действий будет через три месяца, через шесть месяцев, через год.

Я отдельно выделяю людей, которые творческие, которые действительно что-то приносят для общества, несмотря на войну. Но остается весомая часть мужского населения, которая вообще ничего не делает. Они ничего не приносят для общества. Эта категория должна быть абсолютно сознательно готова к тому, что они рано или поздно будут принимать прямое участие в боях. Не все смогут откупиться, — говорит Квебек.

Военный считает, что не стоит надеяться, что победа наступит буквально завтра, и сравнивает борьбу с марафоном.

— Многие люди уже говорят о скорой победе — я не знаю, откуда они это берут. Во-первых, что такое победа, какая она должна быть. Люди должны понять, что у нас не спринт, у нас — марафон. И мы не пробежали еще и половину марафона, — говорит он.

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Война в Украине, мобілізація, українські військові, Мужчины
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