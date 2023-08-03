Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и сожгли 26 артсистем

Украинские защитники накануне уничтожили 620 российских захватчиков.

В общей сложности потери личного состава армии РФ на 526-е сутки полномасштабной войны достигли почти 248 тыс.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли семь вражеских танков, 21 боевую бронированную машину, 26 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн, три единицы специальной техники.

Также защитники неба приземлили 35 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 3 августа 2023

личного состава ‒ около 247 850 (+620),

танков ‒ 4 224 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 8 234 (+21),

артиллерийских систем – 4 892 (+26),

реактивных систем залпового огня – 704 (+4),

средств противовоздушной обороны ‒ 465 (+2),

самолетов – 315,

вертолетов – 311,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 077 (+35),

крылатых ракет ‒ 1 347,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 372 (+23),

специальной техники ‒ 721 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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