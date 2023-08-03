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Имеют подземные города. Оккупанты построили вокруг Мелитополя 3-4 линии обороны — Федоров

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

У войск РФ было много времени на подготовку обороны оккупированного Мелитополя Запорожской области, они построили вокруг города 3-4 линии защиты.

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Мелитополь защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки — враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости, — сказал он.

В то же время мэр выразил уверенность, что такая подготовка все равно не поможет оккупантам во время наступления Сил обороны.

— Во-первых, и военным, и спецслужбистам хорошо известно, что происходит на территории, потому что там есть сопротивление и наши люди, которые обо всем сообщают. Во-вторых, мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, у врага не хватит сил удержаться, и они точно будут бежать, — добавил Федоров.

Ранее издание The Times сообщило, что оборона российских войск на фронте начала ослабевать. Украинские защитники выходят на важные высоты, заставляют оккупантов выделять дополнительные резервы, наносят удары по складам с боеприпасами РФ.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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