Россия точно не ваш друг: французский философ Леви призвал Африку усилить поддержку Украины

К югу от пустыни Сахара в Африке существует “странная, позорная и потенциальная слепота” относительно войны России против Украины. Таким образом, африканские государства не видят последствий, с которыми могут столкнуться, выбирая себе в страны-друзья Россию.

Об этом пишет известный французский писатель и философ Бернар-Анри Леви в колонке для американской газеты Wall Street Journal.

Философ отмечает, что сегодня Россия обирает природные ресурсы Африки (золото, уран и хлопок), а взамен дает ей остатки своих плохих вакцин по завышенным ценам.

— Отказываясь видеть реальность и принимая ложь пропаганды Путина, вы привязываете себя к человеку, который не является вашим другом, — пишет он.

Статья Леви в газете WSJ вышла после саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге, который проходил 27-28 июля. Тогда на встречу к российскому президенту Владимиру Путину приехало менее 20 из 54 глав государств и правительств Африки. Другие же прислали свои делегации. Подробнее о саммите Факты ICTV писали в материале о том, как Путин пытался подкупить африканских лидеров зерном после выхода России из зерновой сделки.

Французский философ указывает, что с начала войны России против Украины многие страны Африки взяли курс, в лучшем случае, на воздержание и нейтралитет, а в худшем — “на союз с убийственным российским режимом”.

Это, по мнению Леви, остается для него непонятным, учитывая историю африканских государств с многолетней борьбой за независимость от метрополий.

По словам философа, Россия поддерживает антизападную риторику вместе со своей колониальной политической практикой в отношении западных стран Африки. Более того, Кремль пытается обвинять в “неоколониализме” именно страны Запада, ссылаясь на их империалистическое прошлое. Леви также не понимает, почему африканские государства игнорируют российское влияние через частную военную компанию Вагнера, которая развернута в Центральноафриканской Республике и Мали и, вероятно, причастна к госперевороту в Нигере.

Бернар-Анри Леви на своей странице в Twitter добавил, что Россия остается “страной-колонизатором”.

— Я был в Одессе в Украине, когда 17 африканских лидеров посетили Путина в Петербурге. Это был позор, начало самоубийства и моральное отрицание лучшего в африканской истории. Храбрая Африка! Россия — страна колонизаторов! Вы должны двигаться и поддерживать Зеленского, — добавил он.

I was in #Odesa, #Ukraine, when 17 African leaders visited #Putin in Petersburg. It was a shame, the start of a suicide & a moral denial of the best of African history. Brave Africa! #Russia is a colonialist country! You have to move and support #Zelensky https://t.co/vjDztLanuR

— Bernard-Henri Lévy (@BHL) August 1, 2023