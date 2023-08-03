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В Воздушных силах рассказали, откуда РФ чаще всего запускает беспилотники

Юрій Ігнат

Ночью 3 августа РФ запускала по территории Украины ударные беспилотники Shahed-136/131 из Брянской области.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Если минувшую ночь было нападение с трех направлений, это полигон в оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарск и Курская область, то сегодня уже из Брянской области полетели БпЛА. Северные регионы и Киев реагировали сразу, — сказал он.

Игнат напомнил, что этой ночью Силы обороны уничтожили все 15 вражеских дронов Shahed, а также семь разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

По словам представителя Воздушных сил, сначала, когда еще был оккупирован город Херсон, оккупанты запускали дроны с Херсонской области. Однако позже переместили места запуска, поняв, что они могут быть достижимы для украинских войск.

Теперь чаще всего РФ запускает удары с восточного побережья Азовского моря, в частности из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае.

— Для беспилотника неважно, откуда он запускается, он имеет большую дальность полета и может наносить удары на большом расстоянии, — добавил Игнат.

Этой ночью на подлете к Киеву силы противовоздушной обороны уничтожили почти полтора десятка воздушных целей.

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Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украины

Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России, Росія
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