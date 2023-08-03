В Украине работают над правовым урегулированием ИИ: Федоров рассказал, как это поможет в войне

В Украине началась работа над нормативным полем для искусственного интеллекта (ИИ), в рамках чего будут созданы условия для его правового регулирования в будущем.

Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что в Украине уже началась работа стратегической сессии с участием экспертов, чиновников, народных депутатов и юристов, в рамках которой обсуждались пути правового регулирования ИИ.

— Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду (повестку дня, — Ред.) для мира, — написал Федоров

По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в различных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в приложении Дія, задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей.

Также искусственный интеллект будет помогать в работе Госстата, включая обработку и анализ данных.

Михаил Федоров считает, что сегодня польза ИИ в военных технологиях также является важной составляющей, учитывая то, как искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, эффективнее наводить на цели БПЛА и так далее.

— Создаем условия, чтобы топовые международные компании, которые занимаются искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок, — добавил Федоров.

Он резюмировал, что впереди предстоит много работы в этом направлении.

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