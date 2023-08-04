Россияне беснуются. Медийщица-трансгендер из США стала спикером ТрО ВСУ

Американка Сара Эштон-Сирило стала официальным спикером Сил теробороны Украины. Журналистка будет информировать англоязычную территорию о войне в Украине.

Ее назначение вызвало волну бесноватости на территории России, а также негативную реакцию у некоторых украинцев. Дело в том, что Эштон-Сирило — трансгендерная женщина. Она прибыла в Украину в марте 2022 года и вступила в ряды ТрО ВСУ.

Сначала женщина исследовала кризис беженцев в Польше, но переехала в Харьков. Там она помогала населению и стала официальным представителем села Золочев Харьковской области.

В октябре прошлого года Сара вступила добровольцем в ряды батальона Номана Челебиджихана. В феврале 2023 года получила ранение, в результате которого потеряла часть правой руки и получила шрамы на лице.

В июне ее назначили на должность спикера англоязычного проекта. Его цель — борьба с фейками российской пропаганды, которые распространяются на западные страны. Она — единственная трансгендерная журналистка, которая освещает войну в Украине. Кроме того, она имеет звание младшего сержанта и является боевым медиком.

О назначении Сары тогда сообщал глава пресс-центра Сил обороны Алексей Дмитрашковский.

— Цель данного проекта — доносить до граждан США и Европы правдивую оперативную информацию о событиях в Украине, о ходе боевых действий. Чтобы российским пропагандистам не дать ни одного шанса искажать информацию, — написал тогда он.

В Минобороны отметили, что самое главное то, что Сара информирует англоязычную аудиторию, объективно освещая события российско-украинской войны, а также развенчивает российские фейки и пропаганду.

— У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Twitter составил 28,3 млн пользователей, — написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она добавила, что понятно, что российский контингент взорвался хейтом, но он в итоге только увеличил аудиторию Сары.

В своих порциях хейта россияне пытались унизить Сару только из-за ее принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Пропагандисты из РФ называли это назначение “плевком в лицо”.

И вслед за российским контингентом заявления гомофобного содержания имели место и в Украине. Как отмечает Instagram-страница Военные ЛГБТИК+, украинский военный Сергей Бондар в соцсетях отреагировал на это назначение десятью постами с гомофобными и трансфобными заголовками.

Так же против Сары высказался лидер организации Традиция и Порядок Богдан Ходаковский. К буллингу подключились представитель Правого сектора Андрей Тарасенко и аккаунт Правого сектора.

Однако часть украинцев одобрительно отзываются о назначении Эштон-Сирило. Украинцы отмечают, что россиян интересует пол пресс-секретаря, но они забывают о представителях ЛГБТ-сообщества у “себя под носом”, которые это скрывают, намекая на главу российской Думы Вячеслава Володина и певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Что известно о Саре Эштон-Сирило?

Она родилась в 1977 году в Северной Флориде, позже жила в Лас-Вегасе. Перед сменой пола она ездила в лагеря сирийских беженцев в Турции, где описала свой опыт в книге По дорожкам слез.

После возвращения в США принимала активное участие в политической жизни штата Невада. В 2019 году приняла решение о трансгендерном переходе.

После приезда в Украину в марте 2022 году освещала войну России против Украины. Впоследствии она начала делать репортажи для LGBTQ Nation о влиянии войны на сообщество, а еще документировала российские военные преступления против ЛГБТК.

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