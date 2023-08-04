В Украине объявили подозрение подсанкционному российскому олигарху Евгению Гинеру. Он причастен к финансированию войны РФ, в частности поставляет оккупантам патроны.

О деталях сообщили в Службе безопасности Украины, ГБР и Офисе генпрокурора.

Евгений Гинер является президентом футбольного клуба ЦСКА (Москва). Он входит в близкое окружение высшего руководства РФ.

По данным следствия, Гинер является собственником российского конструкторского бюро АО КБАЛ им. Кошкина. После начала полномасштабной войны он дал указание менеджменту предприятия обеспечить бесперебойную поставку патронов для армии РФ.

Эта компания сейчас поставляет большое количество боеприпасов для разных видов стрелкового оружия оккупантов. По данным Офиса генпрокурора, речь идет о 80% от общего количества патронов, полученных армией РФ за время войны.

– Он обеспечил поставку 80% патронов для разных видов стрелкового оружия от общего количества поставленных за весь период вооруженной агрессии РФ против Украины, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в 2019 году российский олигарх через подконтрольную компанию построил в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции: Балаĸлавскую и Таврическую ТЭС. Они находятся в Севастополе и Симферополе.

Станции подключили к электросетям РФ. Это нанесло ущерб энергетической безопасности Украины и создало искусственную энергозависимость полуострова от России.

Гинеру заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как уточнили в Государственном бюро расследований, олигарх через подконтрольных в Украине лиц является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine. Он владеет корпоративными правами ряда облэнерго: Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.

Кроме того, в собственности Гинера есть гостиницы, металлургические заводы и торговые центры на территории Украины.

На рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде находится иск Министерства юстиции о конфискации этих активов.

В феврале суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций (88,9% акций) банковского учреждения, бенефициарным владельцем которого является Гинер.

