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Валентина Чорна, редактор ленты

Адвокаты дьявола: Подоляк раскритиковал ООН за защиту России

ООН зала
Фото: Depositphotos

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал позицию генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, который призвал прекратить удары беспилотников по Москве.

Об этом он написал на личной странице в Twitter.

— Я не помню, говорил ли генеральный секретарь ООН о недопустимости эскалации, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и Дунае. Я не помню, выступил ли господин Антониу Гутерриш с заявлением против российского террора против мирных городов, — отметил Подоляк.

Как только Украина начала давать эффективный отпор, сразу появились многочисленные “адвокаты дьявола”, которые призывают к “немедленному прекращению огня и эскалации конфликта”, подчеркнул Подоляк.

— Похоже, так работает международное право и право на самооборону? Так выглядит мировой порядок безопасности в глазах ООН? С агрессором, который ведет геноцидную войну в кресле председателя Совета Безопасности ООН, и постоянными уговорами не оказывать ему сопротивления? — добавил советник главы ОП.

Напомним, 30 июля Москву атаковали беспилотники. Дрон ударил в одну из башен БЦ Москва-Сити, где размещены офисы сразу трех российских министерств.

Генеральный секретарь ООН в свою очередь отреагировал на атаку БпЛА и призвал к немедленному прекращению огня.

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Антоніу Гутерреш, Война в Украине, Михаил Подоляк, ООН, Російська агресія
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