Адвокаты дьявола: Подоляк раскритиковал ООН за защиту России
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал позицию генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, который призвал прекратить удары беспилотников по Москве.
Об этом он написал на личной странице в Twitter.
— Я не помню, говорил ли генеральный секретарь ООН о недопустимости эскалации, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и Дунае. Я не помню, выступил ли господин Антониу Гутерриш с заявлением против российского террора против мирных городов, — отметил Подоляк.
Как только Украина начала давать эффективный отпор, сразу появились многочисленные “адвокаты дьявола”, которые призывают к “немедленному прекращению огня и эскалации конфликта”, подчеркнул Подоляк.
— Похоже, так работает международное право и право на самооборону? Так выглядит мировой порядок безопасности в глазах ООН? С агрессором, который ведет геноцидную войну в кресле председателя Совета Безопасности ООН, и постоянными уговорами не оказывать ему сопротивления? — добавил советник главы ОП.
Напомним, 30 июля Москву атаковали беспилотники. Дрон ударил в одну из башен БЦ Москва-Сити, где размещены офисы сразу трех российских министерств.
Генеральный секретарь ООН в свою очередь отреагировал на атаку БпЛА и призвал к немедленному прекращению огня.