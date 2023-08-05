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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Данилов предупредил РФ о расширении географии ударов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Украина расширит масштабы и дальности боевой работы по военным целям в России. Это будет делаться с применением оружия украинского производства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в соцсети Twitter.

— С каждым новым боевым заданием украинские боевые БпЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы — опытнее, боевое слаживание — эффективнее, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики, — отметил Данилов.

Он отметил, что август выдался “особенно удачным для украинских охотников”. По его словам, в дальнейшем будет увеличиваться количество и география нанесения ударов.

— Российские цели — это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения, — добавил Данилов, выразив мнение, что украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.

4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края РФ был подбит большой десантный корабль Оленегорский горняк. Атаку, вероятно, осуществили безэкипажные катера-камикадзе.

На следующий день вблизи Керчи был атакован подсанкционный российский танкер СИГ (SIG), который транспортировал топливо для российских военных.

Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Украинское оружие
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