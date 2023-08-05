ГБР проводит обыски у помощника нардепа Дубинского – СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского.

Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Колодюке.

Вероятно, обыски связаны с тем, что помощник помогал Дубинскому оформить поддельные документы, когда сам нардеп находился за границей.

Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом Дубинского за границу в период военного положения.

В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за пределами Украины, подписывал документы, и другие важные детали.

Напомним, 3 августа работники ГБР совместно с СБУ пришли с обысками к нардепу Дубинскому, который во время войны выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение.

В то же время его отец самостоятельно, без сопровождения сына, выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

Перед этим в сети появилась информация, что Дубинский отдыхает в Барселоне у своей девушки. Сам нардеп назвал обыски “политическим преследованием Офиса президента”.

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