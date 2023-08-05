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Глава СБУ Малюк об атаках на российские корабли и Крымский мост: все логично и законно

танкер сіг

Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что удары по Керченскому мосту и российским кораблям являются абсолютно логичными действиями в отношении врага.

Так он прокомментировал недавние атаки надводными дронами на российские корабли.

По словам Малюка, такие спецоперации в территориальных водах Украины и являются полностью законными.

— Любой “хлопок”, что происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага, — подчеркнул глава СБУ.

Василий Малюк отметил, что если россияне хотят, чтобы “хлопок” прекратился, они должны покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее оккупанты это сделают, тем будет лучше для них.

— Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне, — отметил председатель СБУ Василий Малюк.

Фото: Оперативний ЗСУ

Василий Малюк, Дрони, Керченский мост, Кораблі, СБУ
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