Глава СБУ Малюк об атаках на российские корабли и Крымский мост: все логично и законно
Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что удары по Керченскому мосту и российским кораблям являются абсолютно логичными действиями в отношении врага.
Так он прокомментировал недавние атаки надводными дронами на российские корабли.
По словам Малюка, такие спецоперации в территориальных водах Украины и являются полностью законными.
— Любой “хлопок”, что происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага, — подчеркнул глава СБУ.
Василий Малюк отметил, что если россияне хотят, чтобы “хлопок” прекратился, они должны покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее оккупанты это сделают, тем будет лучше для них.
— Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне, — отметил председатель СБУ Василий Малюк.
Фото: Оперативний ЗСУ