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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мы диктуем условия, но россияне пытаются атаковать: Череватый о ситуации под Бахмутом

Мы диктуем условия, но россияне пытаются атаковать: Череватый о ситуации под Бахмутом
Фото: Минобороны

Российские захватчики иногда пытаются атаковать и мощно применяют артиллерию на Бахмутском направлении. Впрочем, инициатива за украинскими военными.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире одного из украинских телеканалов.

Комментируя информацию о попытках оккупантов контратаковать в районе Бахмута в течение последних дней, Череватый отметил, что такие попытки у РФ есть время от времени, но инициатива в целом за украинской армией.

— Мы там диктуем свои условия. Понятно, что (российская, — Ред.) группировка довольно большая, понятно, что они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там эшелонированную оборону. Очень мощно применяют артиллерию — я бы даже сказал, еще больше, — сказал он.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении в течение суток произошло 13 боестолкновений. Силы обороны уничтожили 60 оккупантов, 141 россиянин получил ранения. Есть также один пленный российский захватчик.

Накануне, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что наступление Сил обороны прорвало первую линию обороны врага на Юге. На пути ко второй линии обороны врага фиксируются значительные инженерные укрепления, которые россияне успели построить за время оккупации этих территорий.

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Источник: 24 канал
Армия России, Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Украинская армия
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