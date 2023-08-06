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Старых форматов в Украине больше не будет: Зеленский анонсировал “чистки” в государственных институтах

Зеленський
Фото: Офис президента

На следующей неделе в Украине продолжится работа по очистке государственных институтов от тех, кто годами ослаблял государство.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

— Старых форматов в нашем государстве больше не будет — тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был — то ли военкомом, то ли депутатом, то ли чиновником — каждый должен работать только ради государства. Так и будет. — подчеркнул глава государства.

Напомним, что на этой недели правоохранители провели почти 100 обысков в военкоматах.

По результатам проверок, в 10 областях Украины и Киеве была разоблачена масштабная схема уклонения от призыва.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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