Валентина Чорна, редактор ленты
Старых форматов в Украине больше не будет: Зеленский анонсировал “чистки” в государственных институтах
На следующей неделе в Украине продолжится работа по очистке государственных институтов от тех, кто годами ослаблял государство.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
— Старых форматов в нашем государстве больше не будет — тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был — то ли военкомом, то ли депутатом, то ли чиновником — каждый должен работать только ради государства. Так и будет. — подчеркнул глава государства.
Напомним, что на этой недели правоохранители провели почти 100 обысков в военкоматах.
По результатам проверок, в 10 областях Украины и Киеве была разоблачена масштабная схема уклонения от призыва.
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