Восемь украинских пилотов готовы начать обучение на F-16 — Politico

Восемь украинских пилотов, которые свободно владеют английским языком, готовы к учениям на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает издание Politico.

Обучение стартует, как только несколько европейских союзников разработают официальный план обучения и утвердят его в США. Точные сроки этого инструктажа остаются неясными.

По словам одного американского чиновника, еще 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, уже в этом месяце могут начать проходить языковые курсы в Великобритании.

Всего отобрано 32 украинских пилота — достаточно для двух эскадрилий — которые могут принять участие в программе подготовки на F-16. Но вопрос владения английским языком остается нерешенным.

Администрация Байдена ожидает официального ответа от европейских союзников относительно обучения украинцев, но американский чиновник сказал, что Вашингтон надеется, что запрос поступит в течение нескольких недель.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.