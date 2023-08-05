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Марта Бондаренко, редактор ленты

Восемь украинских пилотов готовы начать обучение на F-16 — Politico

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Восемь украинских пилотов, которые свободно владеют английским языком, готовы к учениям на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает издание Politico.

Обучение стартует, как только несколько европейских союзников разработают официальный план обучения и утвердят его в США. Точные сроки этого инструктажа остаются неясными.

По словам одного американского чиновника, еще 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, уже в этом месяце могут начать проходить языковые курсы в Великобритании.

Всего отобрано 32 украинских пилота — достаточно для двух эскадрилий — которые могут принять участие в программе подготовки на F-16. Но вопрос владения английским языком остается нерешенным.

Администрация Байдена ожидает официального ответа от европейских союзников относительно обучения украинцев, но американский чиновник сказал, что Вашингтон надеется, что запрос поступит в течение нескольких недель.

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Источник: Politico
Военные учения, Винищувач F-16, Літаки
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