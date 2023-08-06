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Многие страны уже определили, какой пункт Формулы мира будут реализовывать — ОП о результатах саммита в Джидде

Многие страны уже определили, какой пункт Формулы мира будут реализовывать — ОП о результатах саммита в Джидде

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялась вторая встреча по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что всего на саммите было представлено более 40 стран, что свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и прочного мира.

— Мы имели очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение, — сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак

По его словам, были разные взгляды, но все присутствующие показали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

— Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство — участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского, — говорится в сообщении.

Стороны согласились продолжить работу на различных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира.

Ранее СМИ сообщили, что на саммите в Саудовской Аравии участники пришли к согласию, что уважение территориальной целостности Украины — это ключевой пункт любого мирного соглашения.

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Фото: Андрей Ермак

Источник: Офис президента
Андрій Єрмак, Война в Украине, Офис президента, Саудівська Аравія
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