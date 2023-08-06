День Воздушных сил ВСУ: как украинские пилоты дают отпор врагу с преимуществом в воздухе

Уже 18-й месяц подряд Воздушные силы Украины достойно противостоят врагу с существенным преимуществом в авиационных средствах.

Имея на вооружении старые советские самолеты, украинские пилоты “приземляют” российские воздушные суда, демонстрируют высокий уровень профессионализма и не позволяют противнику воцарить в небе.

По случаю дня Воздушных сил ВСУ Факты ICTV решили вспомнить достижения украинских летчиков, а также разобраться — когда Украина получит современные истребители F-16 и как это повлияет на ход войны с РФ.

Подвиги украинских летчиков

Одним из символов войны стал Призрак Киева. Образ летчика-аса возник в первые дни полномасштабного вторжения РФ, когда стало известно о сбитии сразу шести воздушных судов в небе над столицей. За три дня Призраку приписывали ликвидацию уже 10 самолетов.

Как впоследствии объяснили в ВСУ, Призрак Киева — это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, которые защищают небо столицы.

Также стоит вспомнить летчика Вадима Ворошилова с позывным Karaya, который 12 октября 2022 года сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты в небе над Винницкой областью.

Во время выполнения боевого задания его самолет МиГ-29 получил повреждения. К счастью, Karaya успешно катапультировался и отвел неисправный самолет от Винницы.

Сделать почти невозможное удалось украинским летчикам, которые под прицелом российских ПВО доставляли на окруженную Азовсталь в Мариуполе подкрепление, оружие, продукты, лекарства, а также эвакуировали раненых.

Каждый раз рискуя собственной жизнью, бойцы совершили семь полетов на Азовсталь, было задействовано 6 вертолетов Ми-8.

Во время пятой и седьмой миссии были сбиты два вертолета, также противник сбил еще один вертолет, который вылетел на спасение одного из экипажей.

Еще один из тяжелых воздушных боев состоялся в ночь на 2 марта 2022 года. Тогда пара украинских МиГ-29 дала героический отпор 12 российским истребителям.

Сначала наши пилоты думали, что вблизи только 4 российских самолета, но их оказалось втрое больше. Несмотря на это, украинские воины отбили вражескую атаку и уничтожили аж три самолета РФ.

К сожалению, без потерь не обошлось, в воздушном бою погиб летчик первого класса майор Александр Брынжала.

Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, без завоевания превосходства в воздухе невозможно достичь успехов ни в наступлении, ни даже в обороне.

Именно поэтому Украине крайне необходимы истребители, в частности F-16, дискуссии о передаче которых продолжаются едва ли не с самого начала полномасштабной войны.

Дело существенно “сдвинулось с места” после саммита НАТО в Вильнюсе, когда Украина и 11 государств-союзников подписали меморандум о создании авиационной коалиции по подготовке пилотов на F-16.

Как известно, тренировки пилотов должны начаться уже в этом месяце на территории Дании и Румынии.

Относительно сроков получения самолетов — мнения чиновников разнятся.

Министр обороны Алексей Резников в интервью CNN заявил, что пилоты смогут управлять истребителями F-16 в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозировал, что F-16 должны появиться в нашем авиапространстве до конца первого квартала следующего года.

В то же время в Белом доме не исключали, что украинские военные могут получить самолеты уже до конца 2023 года.

Как F-16 изменят ситуацию на поле боя

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что применение истребителей F-16 в войне поможет ВСУ выйти на новый уровень ведения боевых действий.

По его словам, F-16 — это самолет, который “общается” с соседним самолетом, с центром управления. Он может получать информацию от средств ПВО, Patriot, Nasams, Iris-T.

— Первой его миссией будет патрулирование воздуха для защиты нашего воздушного пространства. Что касается его тактического применения, то это нанесение ударов по наземным целям, кораблям, инфраструктуре, уничтожение воздушных целей. Также это подавление систем ПВО, РЭБ, — сообщил он.

Командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, что F-16 важны для Украины, поскольку могут обеспечить защиту тыловых регионов от ракетных атак РФ, прикрытие войск на передовой, противодействие применению управляемых авиабомб и поддержку во время контрнаступления.

Также современные истребители помогут Украине получить контроль над Черным морем, сохранить жизнь украинских летчиков и решить проблему с запасами боеприпасов.

В Воздушных силах ВСУ уверены, что F-16 значительно ускорят победу Украины в войне против РФ.

— F-16 помогут наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, потому что будут наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям поставок.

Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 — многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, потому что имеет на вооружении и ракеты Гарпун, — сказал Юрий Игнат.

Какими будут Воздушные силы после победы

Спикер Юрий Игнат убежден, что после победы в войне с РФ Воздушные силы Украины будут “современными, маневренными и оснащенными лучшими образцами западного вооружения и военной техники”.

— Понятно, что это не будет сразу сделано, на это нужны годы, чтобы все советское заменить. Воздушные силы, как основа воздушного щита, будут одними из лучших в мире, поскольку будут иметь не только современные системы такие как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а, возможно, и другие, — сказал он в комментарии Фактам ICTV.

Игнат отметил, что после победы Воздушные силы будут иметь богатый боевой опыт, поскольку во время войны смогли не только отразить вражеские нападения, но и перейти на современную технику и быстро ее освоить.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.