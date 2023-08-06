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Крест Воздушных сил. В Украине появилась новая награда для защитников

пілот ЗСУ
Фото: УНИАН

В День воздушных сил в Украине презентовали новую награду для защитников неба. Она называется Крест Воздушных Сил.

Об этом сообщает Military Media Center.

— Зенитно-ракетные, радиотехнические войска и авиация — это ангелы-хранители нашего неба. Это силы, вклад которых в победу определяется тысячами сбитых ракет, дронов и уничтоженных оккупантов, — говорится в сообщении.

Указано, что новой медалью будут награждать военнослужащих и работников Воздушных Сил ВСУ за:

  • безупречную службу, усердие, разумную инициативу;
  • высокие личные достижения в служебной деятельности;
  • отличные личные показатели в боевой подготовке;
  • выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в дело развития Воздушных сил.
Крест Воздушных сил. В Украине появилась новая награда для защитников

Military Media Center

В случае повторного награждения вручается металлическое изображение ромбического знака Зоря желтого металла, которое размещается на ленте медали. Общее количество награждений не должно превышать трех раз.

Ранее президент Владимир Зеленский осмотрел современные образцы оружия и военной техники, находящихся на вооружении украинских защитников неба.

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Источник: Military Media Center

Нагорода, Повітряні сили України
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