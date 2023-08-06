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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Под угрозой редкие животные и растения. Уже пятый день пылает оккупированный заповедник Джарылгач

острів Джирилгач
Фото: УНИАН

В течение пяти дней пылает ценнейший степной участок в национальном природном парке Джарылгач, который находится на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщают в общественной организации Украинская Природоохранная Группа (UNCG).

Отмечается, что Джарылгач находится в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения и обеспечить его сохранность специальная администрация национального парка не может.

– Участок, который горит в течение 5 дней — зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова (остальная территория в разной степени заболочена или периодически подтапливается) и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове, – отмечают в UNCG.

Также там концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче.

Под угрозой редкие животные и растения. Уже пятый день пылает оккупированный заповедник Джарылгач

Фото: українська природоохоронна група (UNCG)

Именно этот участок получил охранный статус как заказник еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка.

– Без сомнения, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова, – отмечают в общественной организации.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обустроили в природном парке Джарылгач военный полигон. Они перебросили на остров личный состав и лодки, украденные у местных жителей.

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Пожар
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