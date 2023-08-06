Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба

В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский осмотрел современные образцы оружия и военной техники, которые находятся на вооружении украинских защитников неба, а также пообщался с воинами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что глава государства заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, которые Украина получила от партнеров.

Зеленский осмотрел, в частности, штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с ракетами, которые они применяют. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры — ракет ZUNI, Storm Shadow, противорадиолокационных AGM HARM.

Президенту также продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности.

В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба

Офис президента

Военные Воздушных сил во время общения с лидером государства презентовали ему шлем пилота как символ веры в то, что в ближайшее время Украина получит от партнеров истребители F-16, которые помогут одолеть российских захватчиков и освободить все украинские земли.

Кроме того, Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушных сил Николай Олещук приняли участие в погашении почтовой марки и конверта Истребители зла, которые Укрпочта выпустила ко Дню Воздушных Сил.

В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба

Офис президента

6 августа, в День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, защитников неба поздравили президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также
День Воздушных сил ВСУ: как украинские пилоты дают отпор врагу с преимуществом в воздухе
Винищувач F-16

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Повітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Второй мост за день: на Херсонщине есть прилеты возле Геническа
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Крест Воздушных сил. В Украине появилась новая награда для защитников
пілот ЗСУ
Словения страдает от масштабного наводнения: есть погибшие, многие города без света
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Сколько десантников РФ были убиты или ранены в Украине – данные разведки Британии
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.08.2023)
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.08.2023)
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.08.2023)
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.08.2023)
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь