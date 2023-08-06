В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба

Президент Владимир Зеленский осмотрел современные образцы оружия и военной техники, которые находятся на вооружении украинских защитников неба, а также пообщался с воинами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что глава государства заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, которые Украина получила от партнеров.

Зеленский осмотрел, в частности, штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с ракетами, которые они применяют. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры — ракет ZUNI, Storm Shadow, противорадиолокационных AGM HARM.

Президенту также продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности.

Военные Воздушных сил во время общения с лидером государства презентовали ему шлем пилота как символ веры в то, что в ближайшее время Украина получит от партнеров истребители F-16, которые помогут одолеть российских захватчиков и освободить все украинские земли.

Кроме того, Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушных сил Николай Олещук приняли участие в погашении почтовой марки и конверта Истребители зла, которые Укрпочта выпустила ко Дню Воздушных Сил.

6 августа, в День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, защитников неба поздравили президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник : Офис президента

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