У Шмыгаля не самый большой оклад: какие зарплаты получили министры за июль 2023 года

Правительство обнародовало размер начисленной заработной платы премьер-министра Дениса Шмыгаля и его заместителей за июль.

Соответствующая информация появилась на Правительственном портале.

Так, должностной оклад Шмыгаля составляет 82 385 грн. Из них на налоги ушло 16 065 грн: налог с доходов физических лиц составил 14 829,30 грн, военный сбор — 1 235,78 гривны. Поэтому фактически полученная заработная плата Шмыгаля составила 66 319,92 грн.

Одинаковый уровень доходов имеют вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Их должностной оклад достигает 82 385 грн, а заработная плата после вычета налогов — 66 319,92 грн.

Должностной оклад министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66 692,62 грн, еще 15 692,39 грн заработной платы ему начислили за командировку, поэтому его зарплата равняется 66 319,92 грн после вычета налогов.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заработал 66 429,15 грн. Его оклад до уплаты налогов составил 70 794 грн, плюс 11 726 грн за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16 091,53 грн.

Фактически полученная министром экономики Украины Юлией Свириденко заработная плата после вычета составила 66 319,92 грн. К должностному окладу в сумме 62 769,52 грн добавились 19 615,48 грн зарплаты за время командировки.

Министр Кабмина Олег Немчинов заработал 65 238,30 грн. Его должностной оклад составляет 78 461,90 грн, к нему добавились 2 579,46 грн отпускных. Из его оклада вычислили 15 803,06 грн налогов.

Госсекретарь Кабмина Александр Ярема фактически получил 84 572,49 грн, имея должностной оклад 40 100 грн и надбавки за ранг (800 грн), выслугу лет (15 639 грн), выполнение особо важной работы (40 500 грн) и работу с секретными документами (8020 грн).

Его первый заместитель Константин Марьевич получил 67 655,42 грн. Заместители Олег Войтович, Павел Полянский, Игорь Яременко и Владимир Федорчук заработали 70 449,90 грн, 73 496,50 грн, 58 201,50 грн и 75 500,70 грн соответственно.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.