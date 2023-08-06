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Валентина Чорна, редактор ленты

Все должно работать безупречно: Игнат рассказал, как Украина готовится принимать F-16

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Украина уже сейчас готовится к тому, как будет содержать и обслуживать американские истребители F-16.

Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Мы должны еще улучшить нашу инфраструктуру, хотя уже и так можно с ней работать. Кое-что надо адаптировать. В условиях войны мы можем на некоторые вещи закрывать глаза, скажем так. Но мы понимаем, что авиация, небо ошибок не прощают, все должно работать безупречно, — сказал он.

По словам Игната, иногда Украине приходится принимать нестандартные решения по дислокации военной техники, чтобы сохранить ее от поражения вражескими ракетами.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что западная техника подобна конструктору.

— Если сломался какой-то технологический блок, он снимается, отправляется компании-производителю. Они присылают новый, а тот ремонтируют или выбрасывают, — сказал Игнат.

Однако в Украине также есть авиационно-ремонтные предприятия, которые способны провести капитальный ремонт или самого самолета F-16, или отдельных агрегатов и запчастей.

— Ежедневная эксплуатация, небольшой ремонт, замена деталей будет происходить силами наших авиационных инженеров в Украине. А все, что требует более глобального исследования, замены, будут доставлять заводу-производителю, — добавил представитель Воздушных сил.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Російська агресія, Юрій Ігнат
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