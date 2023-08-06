Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети

Руководитель Института будущего и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины по крайней мере на три года после завершения войны, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Что об этом говорят в МВД и сами украинцы — читайте в материале.

Инициатива Денисенко о запрете выезда мужчинам за пределы Украины после отмены военного положения не является позицией Министерства внутренних дел Украины, а сам Денисенко не является советником главы ведомства.

— Относительно высказывания господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу — личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины, — сообщают в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь представитель МВД Украины Марьяна Рева отметила, что “Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел.

Со своей стороны сам Денисенко объяснил, что он имел в виду именно ограничение, а не на полный запрет на выезд мужчин за границу.

— Ошибка предыдущего поста в одном слове: я должен был написать ограничение, а не запрет. В конце концов, я и имел в виду именно ограничения, — сказал он.

Он подчеркнул, “если не будет таких ограничений, в лучшем случае, в течение следующего десятилетия в Украину будет завезено 2-3 млн жителей Азии.

— То есть, минимум, 7-8% населения Украины будут выходцами из тех широт, а за 20 лет — все 15-17%, — сказал он.

В соцсетях же на такое предложение Денисенко отреагировали крайне негативно. Люди пишут, что это возвращение к рабству. Украинцы считают, что вместо введения непонятных запретов необходимо подумать, как мотивировать людей остаться в стране.

И вот, что пишут пользователи:

— Ваш пост о нации крепостных, или свободных людей?

— После таких ваших сообщений уедут и те кто не собирался выезжать.

— Я за права человека. Я не хочу в совок.

Однако некоторые украинцы поддерживают такую идею:

— Вадим все правильно написал. Мне персонально не нравятся такие ограничения, но есть понимание, что придется идти на такие болезненные решения для выживания государства.

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