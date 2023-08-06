Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети

Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Фото: Госпогранслужба

Руководитель Института будущего и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины по крайней мере на три года после завершения войны, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Что об этом говорят в МВД и сами украинцы — читайте в материале.

Инициатива Денисенко о запрете выезда мужчинам за пределы Украины после отмены военного положения не является позицией Министерства внутренних дел Украины, а сам Денисенко не является советником главы ведомства.

— Относительно высказывания господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу — личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины, — сообщают в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь представитель МВД Украины Марьяна Рева отметила, что “Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел.

Со своей стороны сам Денисенко объяснил, что он имел в виду именно ограничение, а не на полный запрет на выезд мужчин за границу.

— Ошибка предыдущего поста в одном слове: я должен был написать ограничение, а не запрет. В конце концов, я и имел в виду именно ограничения, — сказал он.

Он подчеркнул, “если не будет таких ограничений, в лучшем случае, в течение следующего десятилетия в Украину будет завезено 2-3 млн жителей Азии.

— То есть, минимум, 7-8% населения Украины будут выходцами из тех широт, а за 20 лет — все 15-17%, — сказал он.

Читайте также
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Військові ЗСУ

В соцсетях же на такое предложение Денисенко отреагировали крайне негативно. Люди пишут, что это возвращение к рабству. Украинцы считают, что вместо введения непонятных запретов необходимо подумать, как мотивировать людей остаться в стране.

И вот, что пишут пользователи:

— Ваш пост о нации крепостных, или свободных людей?

— После таких ваших сообщений уедут и те кто не собирался выезжать.

— Я за права человека. Я не хочу в совок.

Однако некоторые украинцы поддерживают такую идею:

— Вадим все правильно написал. Мне персонально не нравятся такие ограничения, но есть понимание, что придется идти на такие болезненные решения для выживания государства.

Больше комментов смотрите в подборке.

Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети

Война в Украине, за кордон, Мужчины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Второй мост за день: на Херсонщине есть прилеты возле Геническа
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
В День воздушных сил Зеленский осмотрел образцы оружия, находящегося на вооружении защитников неба
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Сколько десантников РФ были убиты или ранены в Украине – данные разведки Британии
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Китай поддерживает дальнейшие мирные переговоры по Украине после саммита в Саудовской Аравии — СМИ
Китай
За прошедшую неделю ВСУ уничтожили 4 тыс. оккупантов и более 600 единиц военной техники — Павлюк
знищена техніка окупантів
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.08.2023)
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.08.2023)
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.08.2023)
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.08.2023)
Запрет выезда мужчинам за границу после войны: позиция МВД и реакция сети
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь