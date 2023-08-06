Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили уже почти 250 тыс. российских оккупантов – Генштаб
На 529-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже почти 250 тыс. российских оккупантов.
Только за сутки личный состав армии РФ сократился на 590.
Потери РФ на 6 августа 2023
- личного состава – около 249 700 (+590),
- танков ‒ 4 237 (+5),
- боевых бронированных машин – 8 262 (+11),
- артиллерийских систем – 4 965 (+22),
- реактивных систем залпового огня – 705 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 466,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 126 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1 359 (+12),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 441 (+19),
- специальной техники – 734 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео