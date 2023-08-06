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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили уже почти 250 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

На 529-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже почти 250 тыс. российских оккупантов.

Только за сутки личный состав армии РФ сократился на 590.

Потери РФ на 6 августа 2023

  • личного состава – около 249 700 (+590),
  • танков ‒ 4 237 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8 262 (+11),
  • артиллерийских систем – 4 965 (+22),
  • реактивных систем залпового огня – 705 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 466,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 311,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 126 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1 359 (+12),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 441 (+19),
  • специальной техники – 734 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине
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