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Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Бьют на 500 км и имеют комбинированную систему наведения: характеристики ракеты Taurus

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Дискуссия о передаче Киеву немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus идет уже несколько месяцев.

Однако 7 августа 2023 года заместитель председателя Комитета ВР Егор Чернов на своей странице в Facebook сообщил, что депутаты Бундестага наконец-то достигли согласия по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

— Длительное время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения, — добавил Чернев.

В то же время немецкое издание Bild сообщило, что Берлин отказывается начать поставки, опасаясь, что Киев может использовать их для атаки на территорию РФ.

Как заявил Bild оборонный эксперт Либеральной партии СвДП Маркус Фабер, этот аргумент против поставок не выдерживает критики. Ведь международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ. Кроме того, немецкие оружейники могут запрограммировать GPS-системы Taurus так, чтобы их нельзя было направить на Россию.

Что известно о дальнобойных крылатых ракетах Taurus, как они помогут украинским защитникам на фронте, и об их технических характеристиках – читайте в материале Фактов ICTV.

Крылатая ракета Taurus: что известно

Это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Taurus является прямым конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow, совместной англо-французской разработки.

На самом деле ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их отличия очень незначительны. Оба вида ракет можно использовать очень гибко, но дальность действия Taurus немного больше.

— Да, здесь действительно можно провести аналогию со Storm Shadow. Они очень похожи по своей концепции. Можно сказать, что это некий немецкий аналог, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Ракета Taurus весом 1400 кг и длиной 5 м разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. Германия заказала 600 боевых и 14 учебных ракет Taurus для своих Воздушных сил.

Ракета находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.

Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд — фугасный, размещенный в высокопрочном корпусе.

Форма боевой части ракеты разработана для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, общий вес боевой части – 480 кг.

Крилата ракета Taurus

Фото: Getty Images

Последний раз MBDA доставляла Taurus в Южную Корею в 2018 году.

— Хоть максимальная дальность полета 500 км, экспортные версии обладают значительно меньшим расстоянием полета (от 300 до 400 км). Например, для Южной Кореи Taurus будут производиться с дальностью полета до 400 км, — говорит эксперт.

Кстати, депутат немецкого Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер подчеркнул, что эти крылатые ракеты с дальностью действия до 500 км могут стать очень полезным вкладом для Украины со стороны Германии.

Немецкий депутат отметил, что ФНР имеет небольшое количество этих высокоточных управляемых ракет, но они точно принесут Украине качественную дополнительную ценность и позволят нанести удары по военной инфраструктуре россиян далеко за линией фронта.

Особенности ракеты Taurus

Дальнобойная крылатая ракета имеет комбинированную систему наведения, состоящую из трех подсистем:

  • IBN — навигация основана на изображении.
  • TRN — навигация по эталону ландшафта.
  • MIL-GPS — глобальная система позиционирования.

Использование комбинированной системы наведения позволяет ракете летать на большие расстояния без поддержки GPS. При этом высокая точность наведения обеспечивается автономной инерционной навигационной системой, которая периодически корректируется в полете по данным от РЛС.

На подлете к цели, включается инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты на конечном участке полета. На ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15.

— Общая навигационная система почти такая же, как у Storm Shadow. То есть используется не только глобальная система позиционирования милитарного типа MIL-GPS, но и система TERCOM (анализ контуров местности). Также Taurus использует и другие системы анализа рельефа, для того, чтобы ракета могла осуществлять основную фазу полета на очень низких высотах с огибанием рельефа, — говорит Коваленко.

Также особенной является система подрыва боевой части ракеты. Она может программироваться на воздушный или подземный подрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда взрываются одновременно.

Технические характеристики ракет Taurus

  • Вес фугасного заряда вместе с корпусом — 400 кг.
  • Общий вес боевой части — 480 кг.
  • Дальность действия — 500 км.
  • Вес — 1400 кг.
  • Длина — 5 м.
  • Скорость полета — 0,6-0,95 маха.

— Боевая часть — до 500 км. Ракеты имеют боевую часть проникающего типа, то есть Taurus может уничтожать укрепленные объекты, — заключает военный эксперт.

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Война в Украине, Летальное оружие, Німеччина, Ракета
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