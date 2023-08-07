Крылатые ракеты резко меняют направление и бьют одновременно с аэробаллистикой — Игнат о недавних атаках РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали недавних массированных атак РФ на Украину. По его словам, враг осуществлял комбинированную атаку с разных сторон.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

— Если брать эту и предыдущую атаку, видно, что ракеты крылатые, которые запускает враг, как Калибры, так и Х-101 сначала летят вроде бы в одном направлении, потом сворачивают, маневрируют. Летят на Запад, потом резко поворачиваются на 180 градусов и бьют одновременно вместе с Кинжалами по аэродрому, скажем, Староконстантинов, который стал в последнее время целью для врага, — сказал Игнат.

Он отметил, что крылатые ракеты вместе с аэробаллистическими наносят удары фактически в одно время для того, чтобы поразить больше целей и сделать это неожиданно.

Кроме того, спикер добавил, что и дроны Shahed оккупанты сейчас начали запускать с разных направлений. Ранее это в основном был Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, а сейчас фиксируются запуски с двух направлений оккупированного Крыма, а также российских Курской и Брянской областей.

Ранее после очередного вражеского обстрела аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украина

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.