Постоянно наращиваем объемы и убираем бюрократию: Зеленский о производстве оружия

Украина постоянно наращивает объемы производства оружия. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодняшний день начал с селекторного совещания. Военные доложили главе государства о ситуации на фронте.

Чиновники Минобороны и Минстратегпрома отчитались о поставках снарядов, техники и производстве оружия.

— Постоянно наращиваем объемы! И в поставках, и в производстве. И постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. Украина имеет эту силу. И я благодарю за эту силу всех, кто работает сейчас именно над украинским производством! — сказал Зеленский.

По словам президента, сегодня есть важные успехи в уничтожении оккупантов на Бахмутском направлении.

Зеленский отметил 3-ю и 5-ю отдельные штурмовые бригады, штурмовую бригаду Национальной полиции Лють и 92-ю отдельную механизированную бригаду.

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