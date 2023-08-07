РФ ударила ракетами по жилому дому в Покровске, есть жертвы

Днем 7 августа российские оккупанты ударили ракетами по жилому дому в Покровске Донецкой области.

Обновлено 21:25. Количество погибших в результате удара РФ возросло до 5, ранения получили 18 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Во время обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы.

Видео с последствиями вражеской атаки обнародовал президент Владимир Зеленский.

— Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте — спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей, — написал глава государства.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал о двух погибших и четырех раненых.

По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

Повредили девяти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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