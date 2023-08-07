РФ ударила ракетами по жилому дому в Покровске, есть жертвы
Днем 7 августа российские оккупанты ударили ракетами по жилому дому в Покровске Донецкой области.
Обновлено 21:25. Количество погибших в результате удара РФ возросло до 5, ранения получили 18 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Во время обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы.
Видео с последствиями вражеской атаки обнародовал президент Владимир Зеленский.
— Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте — спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей, — написал глава государства.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал о двух погибших и четырех раненых.
По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.
Повредили девяти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко