Суд арестовал военкома из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему дом

Во Львове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тыс. грн начальнику ТЦК из Закарпатья Ярославу Дмитруку.

Военкома подозревают в привлечении солдат к строительству собственного дома.

— После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей составит с 7 августа до 2 октября, — сказал судья Роман Грицко во время заседания.

По данным Офиса генерального прокурора, военком в служебное время использовал подчиненных для строительства частного дома.

Земельный участок под новостройкой он купил и оформил на родственника, потому что хотел избежать ответственности.

В начале августа ГБР сообщило начальнику отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Также военком отстранен от исполнения обязанностей.

Источник : Суспільне, ГБР

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