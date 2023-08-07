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Валентина Чорна, редактор ленты

Продолжаются тяжелые бои, инициатива на стороне ВСУ: Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте

Продолжаются тяжелые бои, инициатива на стороне ВСУ: Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Фото: Getty Images

Украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед на фронте. Идут тяжелые бои, инициатива на нашей стороне.

Об этом завил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по результатам телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.

Он заверил, что украинская оборона — устойчивая, наши воины прилагают максимум усилий для этого.

— На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный и генерал Милли обсудили актуальные потребности украинских военных в вооружении и боеприпасах.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за помощь и поддержку, стороны договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать.

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Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Марк Міллі, Російська агресія
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