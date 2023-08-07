Потери России в войне против Украины достигли уже более 250 тысяч военных

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 250 240 своих военных, из них 540 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 07.08.23:

танков — 4244 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 8270 (+8) ед,

артиллерийских систем — 4977 (+12) ед,

РСЗО — 709 (+4) ед,

средств ПВО — 467 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),

крылатых ракет — 1377 (+18),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10) ед,

специальной техники — 735 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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