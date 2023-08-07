Бедрак Виктория, редактор ленты
Потери России в войне против Украины достигли уже более 250 тысяч военных
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 250 240 своих военных, из них 540 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 07.08.23:
- танков — 4244 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8270 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4977 (+12) ед,
- РСЗО — 709 (+4) ед,
- средств ПВО — 467 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),
- крылатых ракет — 1377 (+18),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10) ед,
- специальной техники — 735 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Круглосуточно отслеживают цели. Как работают радиотехнические войска Воздушных сил
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко