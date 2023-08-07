Благодаря нашим ребятам я вернулся из ада: первые слова освобожденного из плена защитника
Защитник, которого сегодня вернули из плена, поблагодарил Координационный штаб за то, что освободили его.
– Благодаря нашим ребятам я вернулся из ада, из этого плена. Всех люблю, всех целую. Слава Украине, – сказал военный, который вернулся из российского плена.
Напомним, в понедельник, 7 августа, из российского плена удалось вернуть еще 22 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Самому старшему из освобожденных военных исполнилось 54 года, а самому младшему — 23. Бойцы участвовали в боевых действиях на разных направлениях. Среди них есть раненые.
Как отметили в Координационном штабе, все они пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции. Защитникам предоставят необходимое лечение.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Telegram Андрея Ермака
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