Благодаря нашим ребятам я вернулся из ада: первые слова освобожденного из плена защитника

Защитник, которого сегодня вернули из плена, поблагодарил Координационный штаб за то, что освободили его.

– Благодаря нашим ребятам я вернулся из ада, из этого плена. Всех люблю, всех целую. Слава Украине, – сказал военный, который вернулся из российского плена.

Напомним, в понедельник, 7 августа, из российского плена удалось вернуть еще 22 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Самому старшему из освобожденных военных исполнилось 54 года, а самому младшему — 23. Бойцы участвовали в боевых действиях на разных направлениях. Среди них есть раненые.

Как отметили в Координационном штабе, все они пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции. Защитникам предоставят необходимое лечение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Telegram Андрея Ермака

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