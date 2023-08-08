В Украину из Бельгии отправили танки Leopard 1, которые приобрела неизвестная страна — СМИ

В Украину из Бельгии отправили танки Leopard 1, которые приобрело неназванное государство.

Об этом сообщают издания De Standaard и Business AM.

Ранее танки стояли на вооружении бельгийской армии. Несколько лет назад их полностью сняли с эксплуатации и продали компании OIP Land Systems за €15 тыс. за одну машину.

Причиной стало то, что армейское руководство Бельгии решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой колесной.

После капитального ремонта 7 августа первые единицы отправились в Украину через Германию и Италию. По дороге танки оснастят современными системами вооружения.

Бельгийские СМИ отмечают, что пока неизвестно, какое именно государство приобрело для Украины танки Leopard 1. Ранее о таких намерениях заявляли Германия, Дания и Нидерланды.

Бельгия в свою очередь не стала передавать Украине танки, поскольку, по словам министра обороны Людвин Дедондер, они слишком дорогие для ввода в эксплуатацию.

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