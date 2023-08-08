Подписала контракт с ВСУ еще в 2019 году: на войне погибла парамедик Дарья Филипьева

На фронте погибла украинский парамедик Дарья Филипьева, которая за время своей службы спасла сотни жизней украинских воинов.

О ее гибели сообщил журнал Wonderzine Украина в Instagram.

В материале для издания, которое вышло несколько недель назад, Дарья рассказывала, что подписала контракт с ВСУ в 2019 году, потому что хотела сделать весомый вклад в борьбу своей страны против оккупантов.

Тогда она призналась, что выбрала профессию боевого медика, хотя думала и о стрелковых должностях.

— Конечно, я никому не желаю попасть в свои руки. И всегда, когда мы находимся на боевом выезде или на учениях, молюсь, чтобы мои навыки не понадобились, чтобы у всех все было хорошо. Не хочу никого терять, — сказала во время интервью Филипьева.

По ее словам, она не боялась крови до армии и не стала более чувствительной позже. Одной из причин, почему выбрала профессию боевого медика, называла собственную способность полностью абстрагироваться от страданий раненого, от самого ранения и спокойно работать.

Она была старшим боевым медиком аэромобильной роты. Дарья отвечала за стабилизацию раненых, передачу их на медицинскую эвакуацию и имела ряд дел вне боевого выезда.

Кроме того, она проводила занятия по тактической медицине и занималась обеспечением роты, общаясь с волонтерами. Ее наградили почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ Стальной крест.

СМИ пишут, что Филипьева родом из Сум, но последние годы жила в Киеве. Образование получила в Сумском государственном университете. За быструю реакцию имела позывной Молния.

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