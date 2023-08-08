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Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ хотела отомстить за дроны над Кремлем. Игнат прокомментировал запуск Кинжала на Киев 4 мая

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что россияне 4 мая пытались ударить Кинжалами по правительственному кварталу в Киеве.

Об этом он рассказал в эфире Єдиних новин.

Ранее британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорилось, что 4 мая российский истребитель МиГ-31 “с приказом отомстить” запустил баллистическую ракету Кинжал в направлении Киева. Украинская ПВО имела лишь считанные минуты, чтобы остановить аэробаллистическую ракету, целью которой было здание Кабмина. Журналисты сообщили, что тогда Киев защитила система Patriot.

“Отомстить” Кинжал должен был за атаку дронов на Кремль 3 мая.

4 мая была одна ракета Кинжал, заявил Юрий Игнат. А уже 16 мая и 16 июня было сбито еще по шесть Кинжалов. В целом силы ПВО в Киевской области сбили 13 таких целей.

— Мы понимаем, какие первоочередные цели для врага. Да, возможно, это были какие-то правительственные объекты — стратегические для государства. В Киеве находятся все государственные институты… Объекты критической инфраструктуры всегда будут целями для врага, — заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что благодаря таким системам, как Patriot, мы можем защитить страну от аэробалистики.

Что касается тактики ракетных ударов, то, по словам представителя Воздушных сил, ничего у россиян в этом плане не изменилось. Они запускают ракеты, которые летят сначала в одном направлении, потом меняют траекторию. Враг обычно одновременно запускает крылатые и аэробаллистические ракеты. Это делается для того, чтобы поразить как можно больше целей.

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Война в Украине, Київ, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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